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Una persona observa el tarjetón electoral este domingo en Bogotá (Colombia). Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Una persona observa el tarjetón electoral este domingo en Bogotá (Colombia). Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

Colombianos residentes en Venezuela, donde se concentra una de las mayores poblaciones de migrantes de la nación andina, salieron este domingo a votar en la primera vuelta de las presidenciales de su país con la esperanza de que haya mejoras económicas.

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