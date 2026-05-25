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El presidente Gustavo Petro atrae los reflectores de la campaña electoral en Colombia, sin ser candidato. (AFP via Getty Images).
El presidente Gustavo Petro atrae los reflectores de la campaña electoral en Colombia, sin ser candidato. (AFP via Getty Images).
/ RAUL ARBOLEDA
Por BBC News Mundo

Cuando la imagen del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se desplomaba tiempo atrás en distintas encuestas, él mismo lanzó un vaticinio con olor a desafío.

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