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Resumen

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A inicios de año, nadie en Colombia imaginaba que un candidato como Abelardo de la Espriella estaría disputando la presidencia del país. Sin ningún partido político grande detrás, el millonario abogado penalista empezó a aparecer en las encuestas en marzo debajo del oficialista Iván Cepeda y Paloma Valencia, la candidata del uribismo. Hasta entonces, esa parecía ser la pelea que veríamos en las elecciones.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.