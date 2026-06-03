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Una persona sale de un puesto de votación en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
Una persona sale de un puesto de votación en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

Varios candidatos de centro e independientes derrotados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia optaron por no respaldar públicamente ni al ultraderechista Abelardo de la Espriella ni al izquierdista Iván Cepeda y dejaron en libertad a sus electores de cara al balotaje del próximo 21 de junio.

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