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El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral este domingo, en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral este domingo, en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

El escrutinio de los votos depositados el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prácticamente finalizado, con un 99,98 % del total, y coincide con los resultados del conteo preliminar, que fue rechazado por el presidente Gustavo Petro, informó este martes la Registraduría Nacional.

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