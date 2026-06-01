Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Funcionarios de un colegio electoral realizan el recuento de votos durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Funcionarios de un colegio electoral realizan el recuento de votos durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

El escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia acapara la atención del país tras los cuestionamientos hechos sin pruebas por el presidente Gustavo Petro al conteo preliminar divulgado por la Registraduría Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.