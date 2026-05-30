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Elecciones Colombia 2026 EN VIVO: últimas noticias de la jornada presidencial
Las autoridades colombianas ultiman los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, y para las que están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior | Foto: EFE/ Carlos Ortega
- Datos importantes sobre las elecciones en Colombia
Las mesas de votación abrirán a las 8 am y cerrarán a las 4 pm, hora local. Se estima que los primeros resultados oficiales se darán a conocer a partir de las 6:30 pm, hora local.
Si uno de los candidatos logra más del 50% de los votos en esta jornada, se convertirá automáticamente en presidente electo. Caso contrario se realizará una segunda vuelta electoral el domingo 21 de junio.
Iván Cepeda, quien lidera las encuestas electorales, tiene como principales contrincantes al abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y a la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático. Ambos se encuentran en el segundo y tercer lugar de las preferencias electorales, respectivamente.
Si bien serán trece los candidatos que se muestran en la cédula de sufragio, solo once continúan en la carrera electoral debido a que en las últimas semanas se retiraron Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, ambos de izquierda. Los dos se sumaron a la candidatura del senador Iván Cepeda.
En todo el país sudamericano fueron instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía, informa EFE.
De acuerdo con la Registraduría, de los 40.007.312 colombianos habilitados para votar este domingo en el país, 20,5 millones son mujeres y 19,4 millones son hombres.
De acuerdo a la información oficial de las autoridades electorales colombianas, están habilitados para votar 41 millones 421 mil 973 ciudadanos, incluidos los que residen en el exterior. Precisamente los comicios para los colombianos en el extranjero comenzaron el pasado lunes.
Colombia vuelve a las urnas este domingo 31 de mayo para las elecciones presidenciales en las que se elegirá al sucesor del actual gobernante, Gustavo Petro. Sigue en esta nota de El Comercio todas las incidencias y resultados de la contienda presidencial en el país sudamericano.
Colombia vuelve a las urnas este domingo 31 de mayo para las elecciones presidenciales en las que se elegirá al sucesor del actual gobernante, Gustavo Petro. Sigue en esta nota de El Comercio todas las incidencias y resultados de la contienda presidencial en el país sudamericano.