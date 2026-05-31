Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. En la imagen, el Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid. (EFE/Borja Sánchez Trillo).
Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. En la imagen, el Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid. (EFE/Borja Sánchez Trillo).
Por Agencia EFE

Con camisetas de la selección cafetera, sombreros ‘vueltiaos’ y banderas, miles de colombianos acudieron este domingo a los puestos de votación para las elecciones presidenciales habilitados en España, donde la afluencia ha sido superior a la de otros años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.