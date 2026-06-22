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Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante de Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante de Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó este lunes al derechista Abelardo de la Espriella, que se ha proclamado vencedor en las elecciones presidenciales de Colombia, y afirmó que trabajarán juntos “para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales”.

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