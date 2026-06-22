La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó este lunes al derechista Abelardo de la Espriella, que se ha proclamado vencedor en las elecciones presidenciales de Colombia, y afirmó que trabajarán juntos “para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales”.

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente electo de la República de Colombia. Partiendo de su ya profunda relación personal con Italia, estoy dispuesta a trabajar juntos para seguir desarrollando nuestras sólidas relaciones bilaterales”, escribió Meloni en las redes sociales.

Y agregó: “trabajaremos juntos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en consonancia con la estrecha relación entre nuestras naciones”.

“Mis mejores deseos, presidente ¡Espero verlo en Italia!”, concluyó.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se dirige a los medios de comunicación en el castillo de Alden Biesen en Alden Biesen, Bélgica central, el 12 de febrero de 2026. (Ludovic MARIN / AFP) / LUDOVIC MARIN

Según el conteo preliminar, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento de derecha Defensores de la Patria, consiguió 12,9 millones de votos (49,66 %) y el senador Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).