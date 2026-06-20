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Una persona prepara un puesto de votación, en el recinto ferial de Corferias en Bogotá, Colombia, el 20 de junio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Una persona prepara un puesto de votación, en el recinto ferial de Corferias en Bogotá, Colombia, el 20 de junio de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El Gobierno de Colombia cerró este sábado las fronteras del país para asegurar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo se lleve a cabo “sin interferencias externas y con plena transparencia”.

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