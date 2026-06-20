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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el presidente argentino, Javier Milei. (Foto de Raul ARBOLEDA / Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el presidente argentino, Javier Milei. (Foto de Raul ARBOLEDA / Mandel NGAN / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Colombia rechazó este viernes la declaraciones públicas que el presidente argentino, Javier Milei, ha hecho a la candidatura del derechista Abelardo de la Espriella, que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo contra el izquierdista Iván Cepeda.

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