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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el candidato a la presidencia colombiana, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el candidato a la presidencia colombiana, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Rodrigo BUENDIA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este lunes a la campaña del ultraderechista Abelardo de la Espriella de haber comprado votos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo en las que el aspirante del movimiento Defensores de la Patria fue el más votado.

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