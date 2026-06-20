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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidiendo el Consejo de Seguridad durante una reunión en la sede del organismo internacional en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (Manuel Elías / EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidiendo el Consejo de Seguridad durante una reunión en la sede del organismo internacional en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (Manuel Elías / EFE)
/ Manuel Elías
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este viernes que el escrutinio de la segunda vuelta presidencial de este domingo se realice con “máxima vigilancia ciudadana” y solicitó recuperar mecanismos de transparencia electoral que, según aseguró, fueron eliminados de la publicación digital de documentos electorales.

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