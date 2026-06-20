El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este viernes que el escrutinio de la segunda vuelta presidencial de este domingo se realice con “máxima vigilancia ciudadana” y solicitó recuperar mecanismos de transparencia electoral que, según aseguró, fueron eliminados de la publicación digital de documentos electorales.

La petición del mandatario está relacionada con los formularios E-14, las actas en las que los jurados de votación (funcionarios de mesa) registran los resultados preliminares de cada mesa y que constituyen uno de los principales soportes del proceso de escrutinio, aunque no tienen validez legal.

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“Solicito unos escrutinios en tranquilidad, sin violencia entre nadie, pero con máxima vigilancia ciudadana”, manifestó Petro en su cuenta de X, donde además pidió al registrador nacional, Hernán Penagos, restablecer “los metadatos de los formularios E-14” y mecanismos que permitan verificar que los documentos no hayan sido modificados.

El pronunciamiento del mandatario se produce a menos de 48 horas de la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentarán el derechista Abelardo de la Espriella y candidato oficialista Iván Cepeda, que obtuvieron en la primera vuelta 10,3 millones de votos (43,7%) y 9,6 millones de sufragios (40,9 %), respectivamente.

El mandatario también solicitó a las veedurías nacionales e internacionales exigir el cumplimiento de esos requisitos de transparencia electoral, que consideró obligatorios por ley.

“Le solicito a las veedurías internacionales y nacionales exigir estos requisitos de transparencia electoral ordenados por la ley y que han sido suspendidos ilegalmente: la estampilla del tiempo y el ‘candado Hash’”, agregó.

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Petro se refirió así a un pronunciamiento difundido en las últimas horas en el que se solicita a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) restablecer, antes de la jornada electoral del próximo domingo, los metadatos internos, estampillas de tiempo verificables y otros elementos de trazabilidad que, según sus autores, estaban presentes en los formularios E-14 publicados durante las elecciones presidenciales de 2022.

De acuerdo con ese documento, esos mecanismos permiten verificar la autenticidad, integridad y momento de publicación de los archivos digitales, por lo que su ausencia limitaría las posibilidades de auditoría ciudadana sobre la información electoral.

Los promotores de la solicitud sostienen que la restitución de esas herramientas constituye una obligación derivada de normas sobre transparencia y gestión documental electrónica, mientras que Petro afirmó que “se puede de inmediato recobrar la vigencia de la ley y las sentencias de las Cortes”.

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La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el próximo domingo 21 de junio definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. (EFE)

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