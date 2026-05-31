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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Bogotá el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Bogotá el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, votó este domingo en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030, que comenzará el próximo 7 de agosto.

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