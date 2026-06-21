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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Natalia Pedraza).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Natalia Pedraza).
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, votó este domingo por última vez como jefe de Estado en las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030 y aseguró que no se quedará ni un segundo más en el cargo el próximo 7 de agosto, cuando asumirá quien gane hoy.

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