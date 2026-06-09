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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una entrevista en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 4 de junio de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una entrevista en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 4 de junio de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinaria contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por una presunta intervención indebida en política a través de publicaciones realizadas en la red social X entre 2023 y 2025.

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