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El candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, habla en una rueda de prensa, en Barranquilla, el 15 de junio de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
El candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, habla en una rueda de prensa, en Barranquilla, el 15 de junio de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
/ Ricardo Maldonado Rozo
Por Agencia EFE

El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda presentó este martes un certificado médico para desmentir publicaciones de la campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que cuestionan su estado de salud y su capacidad para ejercer la Presidencia de la República.

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