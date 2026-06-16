El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda presentó este martes un certificado médico para desmentir publicaciones de la campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que cuestionan su estado de salud y su capacidad para ejercer la Presidencia de la República.

“Mi estado de salud es óptimo en este momento. Estoy plenamente facultado, capacitado, estoy en las mejores condiciones para ejercer no solamente lo que queda de esta campaña, sino en el futuro la Presidencia de la República”, afirmó Cepeda en una declaración a medios en Bogotá.

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La respuesta del candidato del Pacto Histórico se produjo después de la difusión de un mensaje publicado desde una cuenta oficial de la campaña de De la Espriella en el que se afirma que “Iván Cepeda no está bien de salud, no puede ni caminar” y se cuestiona su capacidad para asumir las exigencias del cargo presidencial.

De la Espriella divulgó el pasado sábado los resultados de varios exámenes médicos practicados en una clínica de Barranquilla y defendió que los aspirantes a la Presidencia deberían informar públicamente sobre su estado de salud.

Para responder a esas afirmaciones, Cepeda divulgó un certificado expedido el pasado 14 de junio por su médico tratante, Luis Leonardo Rojas Puentes, en el que consta que, tras haber sido tratado por un cáncer de colon y una posterior recaída, se encuentra desde 2022 únicamente en seguimiento oncológico.

“Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico con controles periódicos, clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad”, señala el documento.

El candidato calificó como una “campaña difamatoria” los mensajes sobre su estado de salud y aseguró que la condición médica de una persona pertenece al ámbito de la intimidad y debe ser tratada con responsabilidad.

Cepeda y De la Espriella se disputarán la Presidencia de Colombia el próximo domingo 21 de junio, luego de haber obtenido en la primera vuelta 9,7 millones y 10,3 millones de votos, respectivamente.

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Colombia definirá a su próximo presidente en balotaje, tras una ajustada primera vuelta el domingo 31 de mayo en la que el “outsider” Abelardo de la Espriella resultó el candidato más votado y el oficialista Iván Cepeda terminó en segundo lugar. (AFP)

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