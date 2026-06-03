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El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales. (Luis ACOSTA / AFP)
El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

Iván Cepeda, candidato oficialista a la Presidencia de Colombia, afirmó este miércoles que el apoyo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dio al ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio, tiene un “tinte injerencista”.

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