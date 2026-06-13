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El candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reacciona en el cierre de su campaña, en Bogotá, el 13 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reacciona en el cierre de su campaña, en Bogotá, el 13 de junio de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia AFP

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, cerró el sábado su campaña en un evento junto a miles de personas en la capital Bogotá, a una semana del balotaje en el que enfrentará al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

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