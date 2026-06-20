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El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda reacciona durante una rueda de prensa, en Bogotá, Colombia, el 16 de junio de 2026. (Pablo R. Seco / EFE)
El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda reacciona durante una rueda de prensa, en Bogotá, Colombia, el 16 de junio de 2026. (Pablo R. Seco / EFE)
/ Pablo R.Seco
Por Agencia EFE

El candidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda aseguró este viernes que Colombia atraviesa una “severa crisis espiritual” y llamó a impulsar una “revolución ética” para superar décadas de violencia, desigualdad y degradación moral, durante un encuentro con líderes religiosos celebrado en la ciudad caribeña de Barranquilla.

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