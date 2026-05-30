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El senador y candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla durante una entrevista en Bogotá, el 29 de mayo de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El senador y candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla durante una entrevista en Bogotá, el 29 de mayo de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Por Agencia EFE

El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, invitó este sábado a los empresarios y opositores a un diálogo nacional, en vísperas de la primera vuelta de las elecciones de este domingo para las que parte como favorito en las encuestas.

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