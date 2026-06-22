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El candidato a la Presidencia de Colombia del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ Carlos Ortega
El candidato a la Presidencia de Colombia del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El izquierdista Iván Cepeda aseguró este lunes que no le “asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, en respuesta a declaraciones de su rival, el derechista Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia.

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