El izquierdista Iván Cepeda aseguró este lunes que no le “asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, en respuesta a declaraciones de su rival, el derechista Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia.

“A nosotros que no nos amenacen”, afirmó Cepeda en una declaración ante la prensa, en la que cuestionó el discurso pronunciado la noche del domingo por De la Espriella tras conocerse el resultado preliminar que le dio el triunfo con una ventaja inferior al 1 %.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aseguró que el país está dividido en “dos mitades casi idénticas y simétricas” y defendió la necesidad de abrir un diálogo nacional, al tiempo que rechazó lo que consideró mensajes intimidatorios por parte de su rival.

“Somos un movimiento político muy numeroso. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios y a muchos políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, manifestó.

Las declaraciones de Cepeda responden al discurso pronunciado por De la Espriella tras conocerse el resultado preliminar de la segunda vuelta, en el que pidió a su rival y al presidente Gustavo Petro que respeten la voluntad popular, se abstengan de promover una “tercera vuelta en las calles”, “hagan las maletas” y se preparen para ejercer la oposición.

El senador de izquierdas insistió en que su campaña actuará dentro de las normas legales y explicó que su equipo de vigilancia electoral presentó 57.189 reclamaciones ante las autoridades electorales para que sean revisadas durante el escrutinio.

Los candidatos a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE) / Mauricio Dueñas Castañeda / STR

“Con toda la calma, con todo el rigor y en el respeto estricto de la ley y de la Constitución, estamos apelando a lo que nos faculta la ley, que es esperar tranquilamente el resultado del escrutinio”, afirmó.

Cepeda explicó que el escrutinio municipal concluyó en la madrugada y que este lunes comenzó la revisión departamental, mientras siguen pendientes las etapas nacional e internacional del proceso.

El candidato reiteró lo dicho el domingo, de que reconocerá el resultado oficial una vez sean resueltas las reclamaciones y se hayan verificado todas las dudas planteadas por su campaña.

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Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores a mantener la serenidad y pidió que cualquier expresión pública se realice de manera pacífica.

“Mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad”, expresó Cepeda, quien aseguró que no está convocando movilizaciones y pidió que cualquier manifestación se mantenga dentro de los marcos democráticos y constitucionales.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %) frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) logrados por Cepeda, una diferencia de menos de un punto porcentual que deberá ser confirmada por el escrutinio oficial.