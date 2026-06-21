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El candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. (EFE/ Carlos Ortega).
El candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. (EFE/ Carlos Ortega).
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El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, votó este domingo en Bogotá a la espera de lograr la remontada en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, en las que compite con Abelardo de la Espriella por suceder a Gustavo Petro en la Presidencia.

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