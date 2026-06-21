El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, votó este domingo en Bogotá a la espera de lograr la remontada en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, en las que compite con Abelardo de la Espriella por suceder a Gustavo Petro en la Presidencia.

El candidato oficialista llegó al puesto de votación entre arengas de sus seguidores y acompañado de algunos de sus principales aliados, como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, su jefa de debate.

“Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta, en la que hemos presentado a la ciudadanía en general nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios, nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años”, dijo Cepeda a periodista tras depositar su voto.

El izquierdista espera aumentar este domingo su votación de la primera vuelta del 31 de mayo en la que logró 9,6 millones de votos (40,9 %) frente a los 10,3 millones de apoyos (43,7 %) que obtuvo De la Espriella y convertirse en el sucesor de Petro para el cuatrienio 2026-2030.

El candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, muestra su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Carlos Ortega).

En ese sentido, Cepeda envío un mensaje a su electorado al que agradeció por movilizarse durante esta jornada electoral para “cumplir su derecho democrático” de votar, e hizo una invitación para que la jornada transcurra en tranquilidad.

“Quiero hacer una invitación para que esta jornada transcurra de una manera tranquila, serena y que haya hoy un comportamiento democrático, respeto a la democracia y respeto a la política hecha de manera transparente”, dijo.

Asimismo pidió a sus votantes “no entrar en dinámicas de agresión” recalcando que en Colombia prima el derecho a pensar y actuar diferente.

“No insultos, no entrar en dinámicas de agresión, todos tenemos derecho a pensar y actuar en Colombia para construir un destino que queremos nosotros sea común y tejido por todos”, recalcó.El candidato, que esperará los resultados en Bogotá, anunció que el Pacto Histórico, mismo partido del presidente Petro, ha desplegado una amplia operación de testigos electorales y de abogados que estarán vigilando los resultados una vez comience el conteo de votos.“Nosotros reconoceremos el resultado, pero también vamos a ejercer una muy clara observación, escrupulosa y meticulosa del resultado, y si existen algunos hechos que motiven acciones en el sistema electoral, las haremos”, dijo Cepeda. EFE