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El candidato presidencial del partido gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, llega a votar a un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Colombia el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El candidato presidencial del partido gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, llega a votar a un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Colombia el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El candidato izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas, votó este domingo en Bogotá en las elecciones presidenciales en Colombia, en las que espera ganar en primera vuelta para mantener el proyecto progresista del actual mandatario, Gustavo Petro.

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