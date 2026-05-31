El candidato izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas, votó este domingo en Bogotá en las elecciones presidenciales en Colombia, en las que espera ganar en primera vuelta para mantener el proyecto progresista del actual mandatario, Gustavo Petro.

Cepeda, senador, del partido oficialista Pacto Histórico, votó en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, donde estuvo acompañado por decenas de personas que apoyan su candidatura y de miembros de su equipo de campaña, como la congresista María José Pizarro.

El candidato presidencial colombiano del partido gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda, llega a votar a un centro de votación de Bogotá el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP). / LUIS ACOSTA

Información en desarrollo