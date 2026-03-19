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El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda; y la también senadora del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda; y la también senadora del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Por Agencia EFE

El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda se mantiene al frente en la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, según una encuesta divulgada este jueves que muestra un importante crecimiento de la también senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

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