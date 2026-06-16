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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, observa durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 10 de junio de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, observa durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 10 de junio de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

Un juez de Colombia prohibió el martes al mandatario Gustavo Petro utilizar su cuenta de X con fines electorales, a cuatro días del balotaje presidencial entre el derechista radical Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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