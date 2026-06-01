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El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda detrás de un cristal a prueba de balas durante su último mitin de campaña en Barranquilla, Colombia, el 23 de mayo de 2026. (Vanessa ROMERO / AFP)
El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda detrás de un cristal a prueba de balas durante su último mitin de campaña en Barranquilla, Colombia, el 23 de mayo de 2026. (Vanessa ROMERO / AFP)
/ VANESSA ROMERO
Por Agencia AFP

El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, acusó el lunes a su rival Abelardo de la Espriella de haberse “robado” la camiseta de la selección nacional de fútbol, convertida en símbolo de apoyo al ultraderechista.

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