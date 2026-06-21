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Personas asisten a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Personas asisten a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) aseguró este domingo que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ha transcurrido sin alteraciones de orden público y nada ha puesto en riesgo el “certamen electoral”.

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