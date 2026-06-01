El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, el más votado el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, aventajó en 673.138 votos, equivalentes a 2,84 puntos porcentuales, al izquierdista Iván Cepeda, con quien disputará la segunda vuelta el 21 de junio, según el conteo preliminar de la totalidad de las mesas.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9.688.361 sufragios (40,90 %), indicó este lunes la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, con el 100 % de las mesas informadas.

El tercer puesto fue de Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, con 1.639.685 votos (6,92 %), seguida por los candidatos de centro Sergio Fajardo, con 1.009.073 votos (4,26 %), y Claudia López, con 255.517 papeletas (0,95 %).

El voto en blanco tuvo 406.970 papeletas (1,71 %) en estas elecciones que tuvieron una participación del 57,88 %, récord para una primera vuelta desde que este sistema se introdujo con la Constitución de 1991.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras emitir su voto en las elecciones presidenciales celebradas en el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP). / LUIS ACOSTA

El resultado contradice las proyecciones de todas las encuestas, que daban a Cepeda en primer lugar y a De la Espriella en segundo, y en ambos casos supera los 8,5 millones de votos que Petro obtuvo en la primera vuelta presidencial de 2022.

Petro ha dicho que no acepta los resultados del conteo preliminar, alegando supuestas inconsistencias del software electoral respecto del censo electoral, sobre las cuales no dio detalles.

En vista de que ningún candidato obtuvo la mitad más uno de los votos válidos, De la Espriella y Cepeda disputarán la Presidencia en segunda vuelta dentro de tres semanas, para la cual ya comenzaron a buscar nuevos apoyos.