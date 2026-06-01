Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de los dos candidatos colombianos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que pasaron a la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de Colombia. Foto: Rodrigo BUENDIA / Raúl ARBOLEDA / AFP
Imagen de los dos candidatos colombianos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que pasaron a la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de Colombia. Foto: Rodrigo BUENDIA / Raúl ARBOLEDA / AFP
Por Agencia EFE

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, el más votado el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, aventajó en 673.138 votos, equivalentes a 2,84 puntos porcentuales, al izquierdista Iván Cepeda, con quien disputará la segunda vuelta el 21 de junio, según el conteo preliminar de la totalidad de las mesas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.