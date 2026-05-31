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Personas votan durante la jornada electoral este domingo en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Personas votan durante la jornada electoral este domingo en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr
/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia transcurre este domingo sin incidencias y en paz cuando se ha superado la mitad de la jornada, pese a que había preocupación por los hechos de violencia política ocurridos durante la campaña, en los que incluso fue asesinado un aspirante.

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