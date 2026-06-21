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María Corina Machado, líder opositora venezolana. Foto: EFE/Kiko Huesca
María Corina Machado, líder opositora venezolana. Foto: EFE/Kiko Huesca
/ Kiko Huesca
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado celebró este domingo el triunfo del derechista Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia, según los resultados preliminares de las elecciones, a quien consideró como un “gran aliado” para la “transición democrática de Venezuela”.

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