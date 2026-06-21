La líder opositora venezolana María Corina Machado celebró este domingo el triunfo del derechista Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia, según los resultados preliminares de las elecciones, a quien consideró como un “gran aliado” para la “transición democrática de Venezuela”.

“Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que, juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”, manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, confió en que el “nuevo Gobierno” apoye la “lucha por la democracia venezolana y construya la paz que los colombianos merecen”.

En la misma línea, el exgobernador opositor del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) César Pérez Vivas consideró que la victoria del derechista representa “un freno decisivo al avance del socialismo en la región”.

“Este triunfo es un faro de esperanza para nuestro hemisferio, demostrando que el deseo de libertad siempre prevalece ante la adversidad”, añadió Pérez Vivas en su cuenta de X.

De la Espriella fue abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, hoy detenido en Estados Unidos y señalado como presunto “testaferro” del presidente depuesto Nicolás Maduro, también arrestado en el país norteamericano.

Según un conteo preliminar, De la Espriella ganó las elecciones presidenciales en Colombia con 12.931.544 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 245.738 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, cuando se ha escrutado el 99,65 % de las papeletas.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial.

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