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Los colegios electorales de Colombia cerraron después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro. (EFE/STR)
Los colegios electorales de Colombia cerraron después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro. (EFE/STR)
Por Agencia EFE

De los casi 24 millones de colombianos que votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, 77 personas que figuraban en los registros como desaparecidas, “reaparecieron” en las urnas, informó la Fiscalía General en un comunicado de cierre de la jornada electoral.

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