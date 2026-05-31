De los casi 24 millones de colombianos que votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, 77 personas que figuraban en los registros como desaparecidas, “reaparecieron” en las urnas, informó la Fiscalía General en un comunicado de cierre de la jornada electoral.

Los 77 ciudadanos reaparecieron en puestos de votación en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Norte de Santander y Santander, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

LEE MÁS: Candidata Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta

Según la Fiscalía, tras “verificarse su presencia” se les expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.

Colombia tiene más de 132.000 personas reportadas como desaparecidas en el contexto del conflicto armado, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

La Fiscalía señaló además que, a pesar de la tranquilidad en que transcurrió la jornada, celebrada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fueron capturadas ocho personas por presuntos delitos relacionados con el proceso electoral y se abrieron diez noticias criminales por posibles irregularidades electorales.

Entre los casos investigados figura una investigación a la alcaldesa del municipio de El Paujil, en el departamento del Caquetá (sur), Latia Sindy Castillo, por presunto “constreñimiento al sufragante”, es decir, amenazas o presiones para obtener votos.

LEE MÁS: Ecuador oficializa la eliminación de aranceles a productos colombianos desde el 1 de junio

Con menos del 1 % de las mesas por informar, Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,2 millones, seguido por el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 992.510 votos, que representan el 4,26 %.

LEE MÁS: Una turba quema vivos a tres hombres acusados del supuesto robo de un vehículo en Bolivia

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 221.058 votos (0,94 %).

VIDEO RECOMENDADO

Los colombianos escogerán presidente el domingo 31 de mayo en unos comicios que se celebran en la peor ola de violencia en una década, y en los que decidirán si ratifican a la izquierda, en el gobierno por primera vez, o giran hacia la derecha. (AFP)

SOBRE EL AUTOR