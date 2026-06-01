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El expresidente de República Dominicana Leonel Fernández durante una reunión con los coordinadores regionales de la Misión de Observación Electoral (MOE), en Bogotá, Colombia, el 26 de mayo de 2026. (@OEA_oficial / EFE)
El expresidente de República Dominicana Leonel Fernández durante una reunión con los coordinadores regionales de la Misión de Observación Electoral (MOE), en Bogotá, Colombia, el 26 de mayo de 2026. (@OEA_oficial / EFE)
/ @OEA_oficial
Por Agencia EFE

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió este lunes a los candidatos presidenciales en Colombia que pasaron a la segunda vuelta promover un clima de respeto, luego de que elevaran el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio.

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