Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, junto al postulante a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, habla luego de los resultados electorales este domingo, en Bogotá (Colombia). (EFE/ Carlos Ortega)
La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, junto al postulante a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, habla luego de los resultados electorales este domingo, en Bogotá (Colombia). (EFE/ Carlos Ortega)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, que terminó en tercer lugar en las elecciones de este domingo, anunció que apoyará en la segunda vuelta al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado de la jornada.

TE PUEDE INTERESAR