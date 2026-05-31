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El expresidente colombiano (2002-2010), Álvaro Uribe, llega a votar acompañado por la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
El expresidente colombiano (2002-2010), Álvaro Uribe, llega a votar acompañado por la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, pidió este domingo a los colombianos elegir por primera vez a una mujer presidenta, al acompañar al exmandatario Álvaro Uribe a ejercer su derecho al voto en Rionegro, a pocos kilómetros de Medellín.

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