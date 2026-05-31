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La candidata presidencial, la senadora uribista del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, vota este domingo en Bogotá. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
La candidata presidencial, la senadora uribista del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, vota este domingo en Bogotá. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Por Agencia EFE

La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derechas Centro Democrático, votó este domingo en el norte de Bogotá con la aspiración de avanzar a la segunda vuelta de las elecciones y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

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