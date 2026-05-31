La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derechas Centro Democrático, votó este domingo en el norte de Bogotá con la aspiración de avanzar a la segunda vuelta de las elecciones y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

Valencia fue la última de los tres principales candidatos en acudir a las urnas, pues a primera hora de la mañana estuvo en Rionegro (Antioquia) acompañando a votar al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y máximo líder de su partido, y su mentor político.

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“Este es nuestro tiempo. La mujer colombiana nunca ha pasado a una segunda vuelta y tengo la impresión de que esta vez lo vamos a lograr porque las mujeres tenemos que tener un lugar distinto en el país y en la política. Es el momento de que las mujeres alcemos nuestra voz para apoyarnos juntas”, afirmó.

La candidata presidencial, la senadora uribista del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia acompañada de su hija, muestra el tarjetón electoral antes de votar este domingo en Bogotá. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).

La candidata acudió al puesto de votación con Amapola, su hija de nueve años, quien la ha acompañado durante la campaña en mítines y actos públicos.

Tras depositar su papeleta, Valencia entregó el tarjetón a su hija para que lo mostrara a los medios de comunicación.

“La sorpresa va a ser que los colombianos van a elegir decencia y no la política del espectáculo, sino la política del trabajo y la honradez”, agregó la candidata de derechas.

El expresidente colombiano (2002-2010), Álvaro Uribe, llega a votar acompañado por la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP). / JAIME SALDARRIAGA

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural.

Las encuestas de intención de voto estiman que Valencia quedará en tercer lugar, por detrás del favorito, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Sin embargo, los sondeos indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos con mayor votación.