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Un hombre emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en Rionegro, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Un hombre emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en Rionegro, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, aseguró este lunes que “no se conoce prueba o indicio” de las supuestas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales denunciadas por el mandatario Gustavo Petro tras la victoria del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

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