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Abelardo de la Espriella señaló que iría ante las últimas consecuencias contra Netflix Colombia por el estreno de "Medusa" (Foto: @delaespriella_style / Instagram)
Abelardo de la Espriella señaló que iría ante las últimas consecuencias contra Netflix Colombia por el estreno de "Medusa" (Foto: @delaespriella_style / Instagram)
Por Agencia EFE

La vida de Abelardo de la Espriella ha estado marcada por polémicas, primero en su ejercicio como abogado de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, y ahora como candidato a la Presidencia, a la que se presenta con un discurso de redención patriótica.

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