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El senador colombiano Iván Cepeda hace un gesto durante una entrevista con AFP en Bogotá el 6 de agosto de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El senador colombiano Iván Cepeda hace un gesto durante una entrevista con AFP en Bogotá el 6 de agosto de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El senador colombiano Iván Cepeda Castro lleva la política en la sangre y tiene una vida de activismo en defensa de las víctimas del conflicto armado, los derechos humanos y los procesos de paz, en los que ha basado su candidatura a la Presidencia, y es favorito para las elecciones del próximo domingo.

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