Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del 15 de mayo de 2026 que muestra a la candidata a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, hablando durante un acto de campaña, en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán / ARCHIVO
Fotografía de archivo del 15 de mayo de 2026 que muestra a la candidata a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, hablando durante un acto de campaña, en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán / ARCHIVO
Por Agencia EFE

La senadora colombiana Paloma Valencia ha hecho toda su carrera política a la sombra del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y en estas elecciones busca su propio espacio como candidata presidencial de una derecha moderada para atraer a los votantes de centro y convertirse en la primera presidenta del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.