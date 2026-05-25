La senadora colombiana Paloma Valencia ha hecho toda su carrera política a la sombra del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y en estas elecciones busca su propio espacio como candidata presidencial de una derecha moderada para atraer a los votantes de centro y convertirse en la primera presidenta del país.

Nacida en 1978 en Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), uno de los más afectados por el conflicto armado, tiene entre sus propuestas desmantelar la política de ‘paz total’ del presidente colombiano, Gustavo Petro, para instaurar un modelo de ‘seguridad total’ basado en el control territorial y el fin de los beneficios a grupos armados.

Las encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo domingo la ubican en el tercer lugar, detrás del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

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Valencia ha estado vinculada directamente con la política desde la cuna: es nieta por parte de padre del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y, por el lado materno, de Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes, diplomático y concejal de Bogotá en la década del 70.

Su preparación académica también destaca: es abogada y filósofa de profesión con una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y otra en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.

Se estrenó en política bajo el amparo de Uribe, quien la invitó a integrar su lista al Senado por el partido Centro Democrático en 2014 cuando obtuvo una curul que renovó en 2018 y en 2022.

Para estas elecciones escogió como compañero de fórmula a Juan Daniel Oviedo, un economista destacado y abiertamente homosexual con el que intenta atraer al electorado del centro en una campaña basada en “sumar” a pesar de las diferencias.

Oviedo, nacido en una familia de clase media bogotana, estudió un doctorado en Economía en la Universidad de Toulouse (Francia), y a su regreso fue nombrado en 2018 por el entonces presidente Iván Duque para dirigir el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, habla durante un mitin de campaña en Rionegro, departamento de Antioquia, Colombia, el 13 de abril de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA

De ahí saltó a la política en 2023 como candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá, donde quedó en segundo lugar detrás de Carlos Fernando Galán. Tres años después también terminó en segunda posición de la Gran Consulta por Colombia, que ganó Valencia, quien lo invitó a ser su compañero de fórmula.

Mano dura en el conflicto armado

“Todos serán tenidos en cuenta. Todos serán abrazados y queridos. Todos serán parte de nuestro proyecto de transformación de la Colombia que viene”, dijo Valencia en marzo durante la presentación de su candidatura a la presidencia.

Entre sus cinco propuestas principales está una estrategia de “seguridad total” con fortalecimiento de la fuerza pública, priorizando la lucha contra delitos como la extorsión, reformas para enfrentar la reincidencia delictiva y mayor articulación con la Justicia.

La segunda es la atención de la crisis del sistema de salud por falta de medicamentos y demoras en la atención, una tarea que será encomendada a Oviedo en caso de ganar las elecciones.

Como tercer punto, la candidata advirtió sobre el riesgo de una “crisis energética y un eventual racionamiento eléctrico” si no se toman medidas en ese campo. Para evitarlo, propone reactivar la exploración de hidrocarburos, lo que incluye el ‘fracking’ y hacer una transición energética “pragmática”.

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La cuarta es una reducción de la carga tributaria a las empresas, el fortalecimiento de la estabilidad jurídica y la promoción de exportaciones, mientras que la quinta propone auditorías, uso de tecnología para prevenir irregularidades y sanciones más estrictas para frenar la corrupción.

La primera mujer

Con su candidatura, Valencia aspira a convertirse en la primera presidenta de Colombia y demostrar que “las mujeres administran mejor” los recursos.

“Nosotros vamos a pasar de 19 a 12 ministerios porque las mujeres colombianas somos las que ponemos la disciplina y administramos bien la plata”, afirmó en una entrevista con EFE en marzo, subrayando que su liderazgo combina la firmeza de una “guerrera” con la capacidad técnica de una mujer que ha presentado numerosos proyectos de ley en el Senado.

Valencia espera que su experiencia legislativa de 12 años y su currículum limpio de escándalos de corrupción logren convencer a un país “que nunca ha sido gobernado por mujeres” de que el orden y la sensibilidad social pueden ir de la mano.

“A mí me conoce el país como una guerrera que combate por lo que cree, pero también como una mujer conciliadora que se puede sentar con todos los sectores”, afirma la candidata.