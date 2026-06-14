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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. (Fotos: AFP, composición realizada con IA).
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. (Fotos: AFP, composición realizada con IA).
Por Agencia EFE

El ultraderechista Abelardo de la Espriella supera por casi cuatro puntos porcentuales a su rival de izquierda, Iván Cepeda, en la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia del próximo 21 de junio, según la última encuesta publicada este domingo.

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