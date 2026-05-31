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Resumen

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Iván Cepeda (izquierda), el outsider conservador Abelardo de la Espriella (a la derecha) y la uribista Paloma Valencia (en el centro) lideran las encuestas, en este orden. (Getty Images / BBC Mundo).
Iván Cepeda (izquierda), el outsider conservador Abelardo de la Espriella (a la derecha) y la uribista Paloma Valencia (en el centro) lideran las encuestas, en este orden. (Getty Images / BBC Mundo).
Por BBC News Mundo

La carrera por suceder a Gustavo Petro en Colombia está servida y las encuestas marcan a tres claros favoritos para la primera vuelta electoral este 31 de mayo.

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