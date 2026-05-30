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El expresidente de Ecuador, Rafael Correa; el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella; y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. (Sameer AL-DOUMY / Joaquin SARMIENTO / Rodrigo BUENDIA / AFP)
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa; el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella; y el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. (Sameer AL-DOUMY / Joaquin SARMIENTO / Rodrigo BUENDIA / AFP)
Por Agencia EFE

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) criticó este sábado al candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella por avalar una supuesta “injerencia” en los asuntos internos del país del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que anunció en una conversación con el político que reduciría desde 1 de junio los aranceles que impuso a las importaciones colombianas.

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