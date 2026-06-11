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El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, durante un mitin de campaña en Cartagena, Colombia, el 9 de junio de 2026. (Manuel PEDRAZA / AFP)
El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, durante un mitin de campaña en Cartagena, Colombia, el 9 de junio de 2026. (Manuel PEDRAZA / AFP)
/ MANUEL PEDRAZA
Por Agencia EFE

La Justicia de Colombia revocó este jueves la medida provisional que prohibía al candidato presidencial ultraderechista Abelardo De la Espriella utilizar la camiseta de la selección nacional de fútbol en actos y publicidad de campaña, una decisión celebrada por su equipo el mismo día en que comenzó el Mundial de 2026.

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