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Segunda vuelta Colombia 2026: últimas noticias del balotaje entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Quiroz reiteró que esta segunda vuelta presidencial será la elección más vigilada en la historia de Colombia ya que contará con el acompañamiento de al menos 1.694 observadores internacionales de organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.
Resultados de la segunda vuelta se darían a conocer en menos de una hora
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró este sábado que esperan dar a conocer en menos de una hora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, que disputarán el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.
- Por su parte, De la Espriella pidió a sus seguidores que no se confíen de lo que dicen las encuestas, que lo dan como favorito para ganarse la elección. “ Hemos llegado muy lejos gracias al esfuerzo de millones de colombianos, pero el partido solo termina cuando el árbitro pita el final. Por eso les pido que este 21 de junio salgan a votar temprano, lleven a sus familias, inviten a sus amigos y sigan sumando más gente a esta gran manada”, escribió en ‘X’.
“Mañana a movilizar el electorado, a cuidar el voto, y el 22 a madrugar a trabajar para construir para construir el segundo gobierno progresista”, dijo Iván Cepeda, considerado el heredero de Petro, en una reunión con medios alternativos y comunitarios.
En la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo, el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, logró 10,3 millones de votos (43,78%), mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del saliente mandatario colombiano, Gustavo Petro, registró 9,7 millones de votos (40,98%).
Más de la mitad del electorado son mujeres (21,2 millones), mientras que los hombres son 20,1 millones, inscritos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación.
Un total de 41 millones 421mil 973 ciudadanos están habilitados para votar en estas elecciones en el país y en el exterior, donde la votación comenzó el pasado 15 de junio y concluirá también este domingo 21.
Los colombianos vuelven a las urnas este domingo 21 de junio para elegir al nuevo presidente del país en la segunda vuelta 2026 entre el izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella. Encuentra en esta nota de El Comercio toda la información sobre el proceso electoral en el país sudamericano.
Los colombianos vuelven a las urnas este domingo 21 de junio para elegir al nuevo presidente del país en la segunda vuelta 2026 entre el izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella. Encuentra en esta nota de El Comercio toda la información sobre el proceso electoral en el país sudamericano.