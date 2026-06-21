Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un jurado de votación entrega un tarjetón electoral este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que elegirá quien gobernará a Colombia en el periodo 2026-2030, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Un jurado de votación entrega un tarjetón electoral este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que elegirá quien gobernará a Colombia en el periodo 2026-2030, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El senador estadounidense Bernie Moreno destacó este domingo en Bogotá la buena organización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, en las que participa como veedor internacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.