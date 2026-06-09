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El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral, en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral, en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia AFP

El Tribunal Superior de Bogotá prohibió este martes al candidato presidencial de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, usar su característico lema “firmes por la patria” y cualquier símbolo nacional de Colombia.

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