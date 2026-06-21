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Jurados de votación realizan el conteo de votos este domingo, en Medellín (Colombia). Los colegios electorales de Colombia cerraron después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente, una disputa entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. (EFE/ STR)
Jurados de votación realizan el conteo de votos este domingo, en Medellín (Colombia). Los colegios electorales de Colombia cerraron después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente, una disputa entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. (EFE/ STR)
Por Agencia EFE

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente, una disputa entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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