Los dos candidatos son los dos extremos del abanico político colombiano.



Iván Duque es un abogado con estudios en Estados Unidos que trabajó durante años en Washington D.C.



Gustavo Petro surgió de una ciudad del interior de Colombia y creció en una ciudadela obrera donde se aproximó al ideario marxista. Economista con estudios en Europa.



Este domingo los dos políticos se convirtieron en los hombres que se disputarán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta.



En este país la mayoría coincide en las enormes diferencias programáticas e ideológicas que ambos sostienen. Sin embargo, también identifican una similitud casi insospechada que explica su éxito en las urnas.



►Paz



Si hay algo que partió las aguas en los últimos años es el acuerdo de paz suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Iván Duque, quien obtuvo el 39% de los votos en la primera vuelta, es el candidato del Centro Democrático.



Es el partido liderado por Álvaro Uribe, el político más popular de Colombia y el mayor opositor público del tratado de paz.



En su discurso de victoria, el uribista confirmó su intención de revisar el acuerdo con el otrora grupo armado.

Iván Duque obtuvo el 39% de los votos, lo que lo colocó en el primer lugar de la primera vuelta electoral.

Mientras tanto, Petro hizo numerosas declaraciones buscando mostrarse como garante del desarme de la guerrilla.



Además, acusó a Duque y su partido político de promover el "retorno de la guerra" en Colombia.

El analista político Fernando Posada señala el tema de la paz como una de las principales diferencias entre los dos postulantes a la presidencia.



"El uribismo representado por Duque es bastante crítico con el proceso de paz a diferencia de Petro. Eso los divide de manera irreconciliable", explica el escritor y columnista.

►Economía



El candidato Petro señaló varias veces que su propuesta económica se diferencia "radicalmente" del modelo de Iván Duque.



El político de izquierda asegura que su propuesta de "economía productiva" no tiene nada que ver con el "extractivismo" que le atribuye a su contrincante.

"Las diferencias, al menos en el programa, son enormes. Duque tiene un plan proempresa muy marcado. Con recorte de impuestos y otros beneficios. Mientras Petro identifica a la empresa como una gran beneficiaria", explica el politógolo Jorge Restrepo.



Gustavo Petro es el primer candidato de la izquierda en la historia de Colombia que llega a la segunda vuelta por la presidencia.

Director del Centro de Recursos de Análisis de Conflictos, Restrepo afirma que Petro tiene una propuesta más relacionada a los programas sociales con incidencia del Estado.



"Él confía en que el Estado puede orientar la producción agrícola, la producción energética y el financiamiento de servicios públicos. Iván Duque cree que todos esos aspectos deben ser dejados en manos de privados", concluye.

►Seguridad



La tercera gran diferencia encontrada entre ambos candidatos es la seguridad.



Iván Duque, señalan los analistas, heredará la "política de seguridad democrática" forjada por Álvaro Uribe durante sus ocho años de mandato con la que intentó derrotar militarmente a las FARC.

En su discurso de este domingo, Duque anticipó que promoverá la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños.



Plantea criminalizar la posesión de sustancias controladas, sin importar la cantidad y así sean para consumo interno.

El ex presidente Álvaro Uribe (izquierda) es el líder del Centro Democrático, el partido que postula a Duque.

El Centro Democrático es un partido reconocido por el énfasis que hace en fortalecer a las fuerzas armadas y la policía.



Petro, en cambio, hizo una campaña sobre la base de la apertura de derechos civiles y en contra del seguimiento político.



"Señor Álvaro Uribe, no se preocupe, no le vamos a escuchar las llamadas telefónicas", dijo el domingo en alusión a las acusaciones contra el ex presidente de seguimiento político.

►El factor común



Pueden estar en las antípodas ideológicas, pero los expertos encuentran un punto en común entre Iván Duque y Gustavo Petro que sería el secreto de su éxito.



Los dos sacaron provecho del desencanto existente en Colombia de la política tradicional.



"El desencanto político de los ciudadanos frente a la política, a los partidos tradicionales y al gobierno actual los une", señala Posada.

Tanto Petro como Duque han capitalizado el desencanto de los colombianos en la política predominante.

El politólogo añade que el uso discursivo de ambos en las concentraciones populares y las redes sociales es muy similar. Apunta que ahí está la clave de su popularidad.



"Son antagónicos, pero en forma tienen sus similitudes", indica el analista.



Sin ser un tema menor, los expertos también señalan que un acierto de los candidatos fue ir acompañados de mujeres en su fórmula presidencial.



Destacan que las agendas inclusivas que incorporaron las vicepresidenciables potenciaron ambas candidaturas.



Muy enfrentados en muchas cosas, pero a la vez similares en otras, Duque y Petro seguirán en campaña hasta el 17 de junio.



Uno de los dos será el próximo presidente de Colombia.