"Nunca perdamos la mística, el entusiasmo, si se quiere romanticismo", con esas palabras y a sus 71 años, Humberto de la Calle, uno de los cinco candidatos a la Presidencia de Colombia, reconoció su derrota en los comicios del domingo, pero instó a sus seguidores a “defender los acuerdos de paz” con la guerrilla de las FARC.



De la Calle, el septuagenario que lideró las negociaciones de paz con el extinto grupo guerrillero, obtuvo aproximadamente el 2% de la votación.



"No logré convencer a los colombianos y eso es responsabilidad mía", dijo ante sus seguidores tras anunciarse los resultados finales de las elecciones en Colombia.

De la Calle condenó en su discurso el que la disputa política colombiana esté "torpedeando" la paz. "Ese arbolito que está surgiendo lo estamos dejando morir", aseveró.

"La guerra nos unió durante ocho años, y hoy la paz es la que nos divide. ¿Dónde quedó el fervor y la fuerza con la que llenamos más una vez las Plazas de Bolívar en todo el país? ¡Hoy más que nunca debemos movilizarnos, debemos vigilar la implementación del Acuerdo!", manifestó.

"No podemos dar marcha atrás. No podemos permitir que se nos queme la paz en la puerta del horno. Colombia tiene hoy una segunda oportunidad sobre la Tierra, y esta es la principal responsabilidad que tendrá que asumir el próximo mandatario", sentenció el ex jefe negociador.

Humberto de la Calle también agradeció a la juventud, que fue su principal soporte en la campaña electoral y dijo esperar que su actividad política les haya sembrado el ejemplo para el futuro de Colombia.

"Seguiré presente en la discusión política. Mi compromiso con la paz de Colombia se mantiene en pie", afirmó.

El candidato liberal lamentó no haber concretado una alianza con el aspirante de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, que les hubiera permitido avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y calificó esta situación como el "punto de quiebre" de la campaña.



"Ratifico mi admiración por Sergio Fajardo, lamento que cuando era legalmente posible, mi pertinaz invitación a formar una alianza no tuvo éxito, no tuvo éxito de su parte pese a que todo mostraba y muestra que hubiera podido ser el triunfador, este fue el punto de quiebre de la campaña", afirmó De la Calle.



Fajardo fue tercero y se quedó a las puertas de la segunda vuelta con el 23,74%, mientras que De la Calle tuvo el 2,06%, resultados que muestran que si se hubieran unido, habrían alcanzado el segundo lugar.

Apadrinado por el ex presidente Álvaro Uribe, el derechista Iván Duque se impuso este domingo con el 39,11% de los votos en las elecciones presidenciales, aunque no alcanzó la mitad más uno de los votos que le hubiera evitado la segunda vuelta, según la autoridad electoral.



Con el 25,1%, el ex guerrillero Gustavo Petro se quedó con el segundo puesto y el derecho a disputar para la izquierda su primer balotaje en este país gobernado históricamente por la derecha.

Humberto de la Calle felicitó a ambos candidatos por realizar una "campaña admirable, donde el diálogo y la voluntad de los colombianos han prevalecido".



"Los invito a que sean los argumentos, la razón y la esperanza los factores que inclinen la balanza del ganador", señaló.



En su discurso, se abstuvo de apoyar a algún candidato específico para la segunda vuelta del 17 de junio. Petro apoya el acuerdo firmado con las FARC en 2016, mientras que Duque ha dicho que le haría serias modificaciones.



